Buscarán que agua de soya, arroz y otras semillas no se etiquete como “leche”

Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) buscarán que las bebidas de soya, arroz, coco y almendra no se etiqueten como “leche“.

Lo anterior informó Ricardo Sheffield Padilla, procurador federal del Consumidor, quien dijo que estos líquidos no pueden considerarse lácteos porque no provienen de un mamífero.

En entrevista para Milenio, el funcionario dijo que por ahora no puede dar los nombres de las marcas que serán sometidas análisis, pero que ya se trabaja en ello.

Sobre que sí se debe considerar leche en el etiquetado, comentó: “Estamos detectando mucho producto importado que aparentemente no cumple; ¿qué es cumplir?, primero es que no le pongas leche porque no es leche, en la leche hay una norma que la define, y debe venir de por lo menos un mamífero”.

Sobre Nutrileche, aseveró que ésta se verificará, ya que “no es leche y no debiera llamarse Nutrileche, y no debe llevar una vaca pintada, porque la gente no está probando leche, Nutrileche no es leche”.

