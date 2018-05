Buscarán sanciones a gasolineros que vendan litros incompletos

Serán los legisladores los que busquen que se aplique la medida contra quienes no den el servicio como debe ser En el caso de Morelia, la Profeco publicó una lista de 28 gasolineras que no despachaban litros completos, sin embargo, no se advirtieron sanciones efectivas contra ellas