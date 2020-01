Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves por la tarde se confirmó en redes sociales que luego de una búsqueda de cinco meses “Abuelita Mari”, como se le llamó para su localización en Morelia, fue hallada sin vida.

De acuerdo a la Alerta Alba Michoacán, la señora fue localizada; en este sentido, personas cercanas a María Cerna Anaya confirmaron el deceso.

Informamos que MARÍA CERNA ANAYA ha sido localizada. #AlertaAlbaMichoacán #FGEMich Posted by Alerta Alba Michoacán on Thursday, January 23, 2020

“Abuelita Mari, por siempre en mi corazón ha sido tan desgastante haberte buscado por más de 5 meses con la esperanza de encontrarte viva, anoche recibí la peor noticia que fuiste localizada sin vida y me ha dejado destrozada; 18 años viviendo a un ladito tuyo; compartir momentos inolvidables a tu lado y me niego a aceptar la realidad, me niego a que seas tú 💔 por qué te fuiste y no me enseñaste a vivir sin ti, me haces mucha falta mi bonita abuelita, sé que desde el cielo me cuidas y me proteges pero aquí en la tierra me haces muchísima; falta te extraño tanto; que Dios te tenga en su santa Gloria. Quiero agradecer a todas las personas que nos ayudaron en su búsqueda 💞”, reza un mensaje en Facebook acompañado de una foto de la señora.

María Cerna Anaya estaba desaparecida desde el pasado 18 de agosto del 2019. En aquel momento se informó que la señora desapareció por la mañana de un domicilio ubicado en la colonia Tinijaro, de Morelia, cuando iba al mercado.

