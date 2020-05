Indonesia (MiMorelia.com).- Circula en redes social, un video donde un cadáver parece moverse dentro del ataúd cuando era sepultado, esto en Indonesia.

El medio de comunicación español, La Opinión, asegura que el suceso ocurrió al norte de Sulawesi, en Indonesia, sin embargo, con información de varios medios, nadie investigó si la persona que sepultaban estaba viva.

Is this the hand of a dead corpse really moving or is it a trick of light or perhaps worse – did they bury this person ALIVE? This video was taken on 5th May in the city of Manado in Indonesia.#funeral #buried #strange pic.twitter.com/Udiza02ZHs

