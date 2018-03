Cae Eiza González y resignada manda este mensaje [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Tras las críticas que recibió Eiza González en su presentación de los premios Oscar, ahora está de nuevo en boca de todos por una caída en plenos escenario.

Eiza se encontraba en plena presentación musical cuando en un momento determinado aprovechó para acercarse a sus fans, y tras su regreso al centro del escenario resbaló y cayó.

Le puede interesar: Eiza Gonzaléz responde luego de lluvia de memes

Tras levantarse por su propio pie, la cantante compartió el video en su red social Instagram y aprovechó para mandar un contundente mensaje:

“Amo que encontraran este moment. ( Cuando me caí en un concierto.😂)Es una ejemplo perfect de cómo vivo mi vida. La vida tiene altas y bajas y no tienes que tener vergüenza de nada que hayas experimentado. Cuando te caigas vuelve a pararte, tratar de encontrar el humor y la enseñanza y y con la cabeza en alto, vuélvelo a intentar. Con más fuerza que antes. 💪🏽” (sic).

Tras esto, y en la misma publicación, sus seguidores reconocieron el talento y dedicación que la actriz de Lola Ersase Una Vez pone a todo lo que hace.

“Diré algooooo, te has ganado mi respeto con todo lo que has logrado y no fue nada fácil ni gratis, fue ganado por algo que tu talento y tu trabajaron mucho, que hermoso que pongas en alto a los mexicanos, y a los que te critiquen recuerda que ellos no son los que están triunfando, te queremos mucho mi familia y yo te respetamos” (sic) es sólo uno de los mensajes que se puede leer en el post.

R