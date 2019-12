Ciudad de México (Rasainforma.com).- Luego de que se filtrara información sobre algunas negociaciones por “moches” con el subsecretario Rosendo Colorado, la secretaria de Bienestar del Gobierno de Baja California, Cynthia Gissel García Soberanes, cayó en coma.

El secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, precisó que estos hechos se registraron “a raíz de la circulación en medios y en redes de una serie de comentarios que son a todas luces falsos”.

En los audios difundidos los funcionarios hablan de una negociación entre proveedores y la Oficialía Mayor del Estado, en la que se sospecha de dádivas, en dichas filtraciones se presume que García Soberanes iba ser el conducto de una negociación con un proveedor de alimentos para desayunos escolares.

En este sentido, presuentamente la funcionaria estatal exigió a su subordinado que se respete el acuerdo, ya que la cantidad de dinero establecida en él, no llegó completa.

“No Rosendo, las cosas así no son, nosotros tenemos a la otra gente allí sentada esperando, lo está haciendo la Oficial Mayor todavía por atención a mí, en buen plan. Estoy muy encabronada”, se escucha decir a la secretaria de Bienestar, en los audios.

“Primero metes dos, después quitas uno, y al último dejas seis, o sea, no, así no son las cosas, así no vamos a jugar la verdad, a mí no me gusta eso, generas un montón de desconfianza al equipo y no estamos para eso ahora”, manifestó en tono molesto la funcionaria.

Por: Adoración Araiza/AV