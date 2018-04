Caeli acusa a Google de fomentar el bullying, tras filtración de video

Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- A causa de la filtración de un video íntimo de la youtuber Patricia Santaolalla “Caeli”, esta subió a su cuenta de Twitter una misiva en la que acusa a Google de fomentar el bullying.

Mañana voy a ser mamá😧 por 24 horas…en un video de YouTube q tanto han pedido ustedes🙈DALE ME GUSTA SI YA QUIERES VERLO!! No tienen idea como la pasamos de difícil @elchamosalas y yo😭😅hahahaha y comenta q piensas de mí siendo mamá? Será muy interesante ver sus comentarios🤣 pic.twitter.com/rDEjedARTX — CAELI (@CaELiKe) 2 de abril de 2018



Caeli contactó con una empleada de la empresa quien vía WhatsApp le explica que no bajarán los contenidos de otro youtuber -a quien acusa de insultarla y difamarla- por el derecho al freedom of speech.

ES MOMENTO QUE TODOS SEPAN ESTO. LEER HASTA EL FINAL Y DIFUNDIR EL MENSAJE DANDO RT!! YA NO MÁS!!!! #GoogleApoyaElBullying pic.twitter.com/5JzwEr11dH — CAELI (@CaELiKe) 5 de abril de 2018

“Tienen que saber que en estos más de 7 años que he formado parte de Youtube/Google…no me han ayudado a resolver ninguna situación que he tenido con ellos”, pues relata que la solución que le dieron fue “que lo contactara yo para hablar con él”.

Añadió: “el tipo que hizo ese vídeo sabe las reglas de Youtube y dice que no compartan aunque todo el mundo que no tiene 1 año de vida. Sabe lo que en realidad quiere decir. Saben que está incitando e inventando este tipo de cosas. Dice cosas no aptas para tener ese ‘derecho de opinión’ y aún asi! Aún así Google lo protege (sic)”.

Para dar voz a su denuncia la joven usó el hashtag #GoogleApoyaElBullying, en tanto parece que el supuesto video que pide bajar podría tratarse del youtuber Diego “Mexivergas“, quien hiciera más mención de la existencia del video.

Por su parte, Diego respondió vía Twitter: “En lugar de tratar de emprender una triste campaña en contra de Google, Caeli debería emprender acciones contra la persona de la llamada de Skype que la grabó sin su consentimiento. Y Caeli sabe quién es esa persona, ya que se conocían íntimamente”.

ZM