Ciudad de México (Rasainforma.com).- La youtuber Caeli denunció el presunto intento de violación que sufrió de parte de un grupo de youtubers, entre ellos Yao Cabrera.

A través de un video que subió a su canal de YouTube, que tiene casi 16 millones de suscriptores, cuenta la anécdota cuando viajó al extranjero para realizar un casting.

“Era fin de semana y mis amigos de YouTube viven en esa ciudad en la que yo estaba grabando y uno de ellos me escribió y me dijo: ‘Oye, sé que andas por acá. Avísanos si quieres hacer algo, salimos de fiesta o algo’, y yo dije que sí, obvio, porque ya los conocía”, contó.

Según la joven de 29 años narró que el intento de violación ocurrió en una fiesta casera, donde tres “amigos youtubers” intentaron drograrla.

Caeli pidió agua porque tenía sed. Uno de los jóvenes fue a la cocina y enseguida los otros dos lo siguieron. Cuando regresaron, según la influencer, le dieron agua embotellada. Sin embargo, se percató de que no se rompió el sello de seguridad al momento de abrirla. Además, notó que la botella tenía algo, “como si le hubiera puesto tierra alrededor de la tapa”.

Dijo que por seguridad no bebió de la botella, pero estuvo tomando todo lo que le daban.

“En cuanto me doy cuenta de que la botella tenía algo raro me empecé a poner súper nerviosa. Mi primera reacción fue decirles no, pero no quería enojarlos porque en ese momento estaba sola. Entonces les dije como riéndome: ‘Los caché, los caché que me querían poner algo en la bebida’ y ellos, espantados, me dijeron que no”, dijo.