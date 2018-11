Por: Adoración Araiza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este miércoles, los integrantes de la banda de rock alternativo Café Tacvba, Rubén Albarrán y Emmanuel del Real, Meme, visitaron el albergue habilitado en el estadio Jesús “Palillo” Martínez para la caravana de migrantes centroamericanos.

Sin duda, la visita sorprendió a los migrantes, ya que algunas personas se fotografiaron con los famosos y corearon algunas canciones.

“Que no surjan actitudes xenófobas, pues hay mucha ignorancia, es importante no criminalizar, no discriminar, pues todos somos migrantes, no hay ningún ser humano que sea ilegal” puntualizó.