Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este 2019, Café Tacvba celebra 30 años de estar en los escenarios, y lo hizo con un concierto en el Foro Sol en el cual interpretó la nueva versión de la canción Ingrata.

En 2017, Rubén Aguirre anunció que ya nunca más volvería a interpretar su canción Ingrata, que pertenece a su Re, su primer álbum.

En una entrevista para La Nación, un medio argentino, Rubén explicó que la letra de esa canción ya no va a acorde con los valores de la banda. Sin embargo, no descartó hacer una modificación a la letra.

“Pues si quiero hacerte daño / Sólo falta que yo quiera lastimarte y humillarte / Ingrata, aunque quieras tú dejarme / Los recuerdos de esos días, las noches tan oscuras tú jamás puedes borrarte / Por eso ahora tendré que obsequiarte / Un par de balazos pa’ que te duela / Y aunque estoy triste por ya no tenerte / Voy a estar contigo en tu funeral”, dice la letra original.

La banda dijo que cuando escribió la letra eran jóvenes y no estaban conscientes del problema social de los feminicidios y violencia de género.

Los Tacvbos invitaron a Andrea Echeverri, vocalista de Aterciopelados, para hacer las modificaciones a la letra, y hacer la “versión feminista”, como la calificó la cantante.

“Ingrato, no me importa si me quieres / Vale madres si me dejas, mejor me voy sola a mandarte a la chingada /Ingrato como no te necesito / No soy tu media costilla / El respeto, lo que exijo / Como madre, yo reclamo / Ni una más es lo que yo pido / Como macho abusivo violarás a una chava”, dice parte de la letra.

Nueva versión de #Ingrata, cantada por @ndreaEcheverri, en el concierto de 30 años de @cafetacvba. Con Rubén Albarrán vestido de tehuana.

Llevaban un rato de no cantarla, por la letra. #CafeTacvba pic.twitter.com/ssqEXfJNVm — Tania Molina (@tania_molina_r) December 8, 2019

Antes de iniciar el concierto, un grupo de mujeres interpretó el himno Un Violador en Tu Camino en el escenario.

El recinto estuvo lleno, pues los boletos se terminaron semanas antes. Los asistentes salieron muy satisfechos, pues la banda interpretó sus canciones más representativas y fue un viaje por toda su carrera.

Por: Salvador Gaytán/AV