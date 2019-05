Cajera de Walmart caminaba horas a su trabajo hasta que le regalaron un auto

Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Anita Singleton es una cajera de Walmart, en Luisiana, que a diario caminaba casi tres horas a su trabajo hasta que le regalaron un coche.

La historia de Anita se volvió viral cuando un policía se topó un día con Anita y le dio un ride. Mientras platicaban, Anita contó al oficial su historia y los nueve kilómetros que a diario recorría para llegar a su trabajo.

La empleada de Walmart todos los días caminaba desde las 4:30 de la mañana hacia el supermercado de Slidell, que abre a las siete horas.

If someone can track this lady down I will give her something to drive NP. https://t.co/gsfv6lGCy2

