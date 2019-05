View this post on Instagram

Estoy de regreso en Instagram después de poco más de 6 años de tener mi cuenta inactiva. Sigo trabajando fuerte por México, mi compromiso sigue igual, o más fuerte, porque ahora México nos necesita a todos más que antes. Hoy más que nunca, México necesita de sus mujeres y hombres para encauzar al gobierno hacia el Bien Común, empezando por reconstruir su gran contrapeso: la organización ciudadana. ¡Dále a México la bocanda de aire fresco que le hace falta de participación ciudadana! Los invito a participar en @mexlibre_ Regístrate en mexicolibre.org.mx