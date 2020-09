Estados Unidos (Rasainforma.com).- Los incendios forestales que recientemente se registraron en California son el segundo y tercero más grandes en la historia del estado.

La Oficina del Sheriff del Condado de Fresno informó que los incendios arrasaron con las casas localizadas en la pequeña ciudad montañosa de Big Creek.

Mientras que el alcalde de Portland, Ted Wheeler, señaló que se quemaron alrededor de 800 mil hectáreas y se evacuó a medio millón de personas en Oregón, en las últimas horas se confirmaron 16 personas fallecidas sumando las víctimas de todos los incendios que tienen lugar en la costa oeste y el estado de Washington.

Los incendios forestales se extendieron rápidamente y cubrieron el cielo de San Francisco, Oakland y Berkeley en tono naranja y rojizo, e incluso una densa nube de humo se movió en dirección a los estados de Baja California y Sonora en México.

Red sky, like Mars… This is an unaltered video of the current fires in Mendocino County, California pic.twitter.com/GE6GOC5jG8

— TheSpaceAcademy.org✨🔭 (@ThespaceAcad) September 9, 2020