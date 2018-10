Cambia Sinead O’Connor de religión y nombre

Estados Unidos (Rasainforma.com).- La cantante Sinead O’Connor ha decidido convertirse al Islam y con ello también modificar su nombre, así lo informó ella misma.

El pasado 19 de octubre la intérprete de la mundialmente conocida canción Nothing Compares 2U compartió en redes sociales su conversión.

Además de su conversión, O’Connor tambien recibió otro nombre llamada Shuhada’, que a decir de ella significa mártires en árabe.

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’

— Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) October 19, 2018