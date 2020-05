Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En parte de la superficie costera de la Antártida apareció “nieve verde” como consecuencia del cambio climático, una capa de algas microscópicas que podría extenderse a medida que aumentan las temperaturas globales.

Un estudio publicado en la revista científica Nature Communications indica que el aumento de la temperatura provocado por el cambio climático está provocando un aumento en la formación y propagación de la “nieve verde”, causada por la gran cantidad de algas, aunque cada alga es microscópica, cuando crecen en masa, hacen que la nieve se vuelva verde brillante.

De acuerdo a AFP, el nuevo mapeo encontró mil 679 floraciones separadas de algas que constituyen un componente clave en la capacidad del continente para capturar el dióxido de carbono de la atmósfera.

El estudio constata que la distribución de las algas verdes en la nieve también está “fuertemente influenciada por las aves y mamíferos marinos”, cuyos excrementos actúan como un fertilizante natural altamente nutritivo que acelera el crecimiento de las algas.

De hecho, más del 60 por ciento de las algas está a menos de cinco kilómetros de una colonia de pingüinos, y cerca de lugares de anidación de aves o desembarco de focas.

Los investigadores también advierten que la «nieve verde» no es la única mancha de color en la Antártida, los investigadores están planeando llevar a cabo estudios similares sobre las algas rojas y naranjas.

Yet another recent, awesome study highlighting how important the biological communities living on ice and snow are to large-scale ecological processes. This time from Antarctica.https://t.co/gvjq99WbIP

— Scott Hotaling (@MtnScience) 22 de mayo de 2020