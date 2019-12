Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cristóbal Arias Solís, senador de la república por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo que el cambio que se registra en México es en beneficio de sus habitantes.

En el uso de tribuna en el Senado de la República Arias Solís dijo que los cambios se realizan con realidad y certeza para que nada siga igual.

El también presidente de la comisión de Gobernación del senado insistió en que el actual régimen no caerá en el «gatopardismo» que se cambia para que todo siga igual.

Cristóbal Arias señaló que el cambio es para que el gobierno de la cuarta transformación enfrente con éxito los desafíos, apoyado por los distintos sectores como el intelectual, social, académico, económico, político y cultural.

El presidente de la comisión de Gobernación del senado aclaró que no debe haber confusión, pues el cambio no significa el estilo particular de gobernar de quien representa al país.

“Que no se confunda con aquellos que creen que el cambio significa el estilo personal de gobernar del nuevo régimen, que sí hay un estilo personal de gobernar… el estilo del presidente de la república que irrita a algunos, pero la mayoría está de acuerdo en desmontar las viejas prácticas, sus costumbres y tradiciones de la soberbia, del derroche y parafernalia con la que se conducían sus presidentes y sus equipos de gabinete”.

Por último, Cristóbal Arias Solís reiteró su llamado a todos para trabajar por la consolidación de la gobernabilidad democrática y que aquellos gobiernos estatales y locales que no garantizan la paz y tranquilidad de sus gobernados hagan los esfuerzos necesarios para encontrar la tranquilidad, demanda principal de la ciudadanía.

Con información Alberto Valderrábano/R…