Estados Unidos (Rasainforma.com).- La tarde de este domingo continuaron las protestas por el fallecimiento de George Floyd, sin embargo un camión cisterna irrumpió una movilización y trató de embestir a los ahí presentes.

BREAKING: Tanker truck plows into crowd of demonstrators on Minneapolis highway. Protesters scrambled as truck battled toward them. pic.twitter.com/Q5cTF9AGB2

A través de redes sociales circulan videos en los que se observa cómo la multitud se concentra en la carretera interestatal 35 en el centro de la ciudad de Minneapolis, Minnesota.

En las imágenes se observa como avanza el camión por dicha carretera a toda velocidad, por lo que la gente corre y se hace a un lado, afortunadamente el camión no impactó contra nadie, sin embargo algunos sujetos sí alcanzaron a subirse al camión cuando éste todavía iba en movimiento.

Today I witnessed pure evil. Thousands and thousands of protestors were PEACEFULLY marching the streets to demand #JusticeForGeorgeFloyd and a gas truck came barreling through the crowd. Pray to whoever you pray to for us all. #BlackLivesMatterMinneapolis #blacklivesmatter pic.twitter.com/M4mjHROxD0

— Zachary Donald (@ZachDPfeil) 31 de mayo de 2020