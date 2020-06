Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Nuria Gabriela Hernández Abarca, rechazó y calificó la nueva campaña federal «Cuenta hasta 10» como un retroceso al considerar que en ningún momento las autoridades reconocen el problema de la violencia contra las mujeres en el país, ni tampoco se dan soluciones para erradicarla.

El pasado 26 de mayo, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, presentó durante la «mañanera» la campaña «Cuenta hasta 10» junto con dos spots en los que se ven diversas escenas donde ciudadanos se enfadan.

Uno de los spots señala que,»para que la violencia no te gane, respira y cuenta hasta 10″; «no pierdas la paciencia, respira y cuenta hasta 10»; «antes de enojarte con tu pareja, respira y cuenta hasta 10»; «no te desesperes, respira y cuenta hasta 10».

Dicha campaña fue cuestionada no sólo por funcionarios de otras entidades sino también por los diputados de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes además de pedir una disculpa pública al gobierno federal, consideraron que es una «nueva agresión» a las víctimas de la violencia de género en México por parte de las autoridades.

En Michoacán la titular de la Seimujer expresó que poner a las mujeres a contar es darles esperanzas de que al hacerlo la violencia desaparecerá, pero en la realidad es que no será así y por ello es una ofensa para todas aquellas que han sufrido algún tipo de agresión física, psicológica, sexual o económica.

De acuerdo a Hernández Abarca, la campaña federal fue diseñada por personas que desde su perspectiva no tienen ni idea de lo que es vivir una situación de violencia, pues especialistas y las mismas cifras han confirmado que México se ha transformado en un país peligroso para las mujeres, mientras que los hogares son el lugar donde principalmente se cometen las agresiones siendo en el 92 por ciento de los casos los agresores las personas cercanas.

«Una campaña de concientización no debe estar enfocada en ese sentido como lo planteó la federación, porque eso es un retroceso, más bien lo que necesitamos es que las instituciones reconozcan la realidad y respondan con responsabilidad el proteger la vida de las mujeres y niñas que viven violencia», enfatizó.

Para la funcionaria estatal, la campaña no respeta los derechos humanos de las mujeres y niñas, aunado a que se invisibiliza un problema real que no desaparece contando, por ello, consideró que, «no es contando, es reconociendo un problema de violencia y cómo podemos solucionarlo en conjunto, pues poner a las mujeres a contar, es darles esperanzas de que al hacerlo la violencia desaparecerá y eso no es así, la violencia crece si no la detenemos a tiempo», resaltó Hernández Abarca.

En entrevista, la titular de Seimujer pidió a las mujeres víctimas de violencia por sus parejas no contar sino mejor actuar y denunciar ante las autoridades competentes.

Reiteró que en el gobierno estatal hay cero tolerancia a la violencia de género, luego de reprochar que en algunas de las instituciones responsables de prevenir, atender y erradicar la violencia de género, «hayan respaldado una estrategia como la que se presentó hace unos días», remarcó.

Para más información 👉🏻 bit.ly/avgMICHC19 #YoPorEllas En Michoacán ¡No estás sola! Si en tu hogar te sientes en peligro, llámanos (443) 5822082. Para más información 👉🏻 bit.ly/avgMICHC19 #YoPorEllas Posted by Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres on Tuesday, June 2, 2020

Por: Guadalupe Martínez/rmr