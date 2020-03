Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A poco menos de un mes de su arranque, la Campaña “Fuera Tiliches” se ha convertido en el motivo ideal para rescatar valores y reconstruir la convivencia en comunidad.

La generosidad de unos hacia otros, despierta recuerdos en familia y motiva a que más personas se sumen a este movimiento social por los que menos tienen y por el medio ambiente.

Sin más intención que ayudar, morelianas y morelianos entregan una parte de su patrimonio y también, de grandes recuerdos en familia, como los Mendoza Guzmán, del fraccionamiento Villas del Sur, que ofrecieron una querida parte de su hogar.

«Fue nuestra primera sala, la compramos con mucho sacrificio y aquí vivimos grandes momentos en familia, ahora estamos felices de saber que momentos como los nuestros, seguirán construyéndose en otro hogar», señalaron.

Los Mendoza Guzmán obsequiaron algunos otros artículos que personal de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh) recogió en su hogar, durante la cuarta jornada de recolección de “Fuera Tiliches”, realizada en esta ocasión, en la zona de Altozano.

Juan Carlos Barragán Vélez, titular de la dependencia, agradeció y destacó la solidaridad de las y los habitantes de la zona para que más familias tengan una mejor calidad de vida, a la par de ayudar también al medio ambiente.

Con estos apoyos, citó Barragán Vélez, “confirmamos la buena voluntad y el compromiso que la ciudadanía moreliana tiene como sociedad y con el medio ambiente, una acción sin más interés que compartir y construir en comunidad», refirió.

Barragán Vélez adelantó que, en breve, todos estos artículos y donaciones que han hecho personas de diversas zonas de la ciudad, estarán listos para ser entregados a familias en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social.

ENTUSIASTA PARTICIPACIÓN SOCIAL

El entusiasmo vivido este caluroso sábado, se vio reflejado en las y los donadores que no dudaron en acudir al llamado de la Sedesoh, a llevar sus apoyos y compartir un poco de lo que han ido reuniendo a lo largo de su vida.

Entre ellas, está Silvia Berenice Navarrete, quien calificó a la campaña como una “muy buena idea por dos razones: estás sacando cosas que ya no usas, no que no sirven; y estás ayudando a la gente. Me parece una campaña muy loable, es un ganar-ganar».

En este mismo sentido, Denisse Yépez y Luis Alfonso Moreno, compartieron que lo que los movió a donar, es que “estamos haciendo una remodelación en casa, resultaron algunas cosas que ya no estamos utilizando y es momento de donarlas a personas que les puedan ser útiles; es muy buen programa, ayuda bastante y ojalá sea permanente».

Para esta cuarta jornada, la Sedesoh continuó recibiendo ropa, calzado, enseres domésticos, equipo deportivo, salas y comedores, a través de la recolección a domicilio mediante mensajes de Whatsapp al número 4432650030.

