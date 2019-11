Jiquilpan, Michoacán (MiMorelia.com).- Al día de hoy más de 30 mil personas han regularizado su estado civil de manera gratuita en la presente administración, manifestó el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, durante el arranque de la Campaña del Registro Civil en la región del Bajío.

En su mensaje, el encargado de la política interna recordó que la iniciativa de efectuar esta campaña, obedece a que en alguna ocasión, mientras el gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, realizaba una gira de trabajo, una señora le dijo “lo tengo muy complicado, no me llega un apoyo federal, no tengo ningún apoyo estatal”, por errores en los datos del acta de nacimiento.

“Era un peregrinar de la señora, por aquí, por allá para poder corregirla, pero además le costaba, por eso precisamente se ideó esta campaña que les permite a las y a los michoacanos, regularizar su estado civil, que después es tan importante”, apuntó.

Es por ello que, con un sentido humanista y progresista, la actual administración estatal lleva a cabo las denominadas Campañas de Regularización del estado Civil y Aclaración de Actas, en las que se ofrecen de manera gratuita, los trámites de registros extemporáneos de nacimiento, aclaraciones de actas y matrimonios, en beneficio de quienes, principalmente por razones económicas, no tienen su documentación en regla, informó.

Resultado de esta jornada de trabajo, dijo, se realizaron 121 registros extemporáneos de nacimiento, se aclararon 140 actas y se celebraron 105 matrimonios, en beneficio de 471 personas, toda vez que en este último caso, se contabilizan dos cónyuges.

En este sentido, externó su reconocimiento a las y a los ciudadanos responsables que en esta ocasión se ocuparon de que sus documentos se encuentren en regla, “que bueno que ustedes no lo dejen para después, que bueno que ustedes responsablemente vienen y regularizan y que bueno que en el Registro Civil tenemos un gran equipo de gente que trabaja”, añadió.

A este evento acudieron también: el presidente municipal de Jiquilpan, Roberto Mejía Zepeda; la jefa regional del Gobierno del Estado, Citly Velazco Martínez, entre otros.

Por: Boletín / PO