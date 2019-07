Por: Adoración Ariza

Quintana Roo (Rasainforma.com).- La campeona de judo holandesa, Kim Akker, murió a consecuencia de una fuga de gas luego de gas en una casa que rentaba en Playa del Carmen, Quintana Roo.

La campeona de 22 años de edad arribó a México por motivos de trabajo, sin embargo, la casa en la que vivía estalló provocándole quemaduras de segundo y tercer grado.

De acuerdo al portal Proyecto Puente, el incidente fue registrado el pasado 5 de julio en el municipio de Solidaridad, por lo que Kim tuvo que ser atendida en un hospital de la localidad para finalmente perder la vida en la madrugada del pasado 8 de julio.

La Fiscalía General del Estado informó que se inició una carpeta de investigación e indicó que la joven se encontraba habitando el lugar desde el 13 de marzo del presente año.

La noticia fue dada a conocer por la federación internacional de judo a través de un comunicado.

🗞️ Judo mourns the passing of Kim Akker 🇳🇱 and Tony Macconnell 🇬🇧

👉 https://t.co/mS0p8EvDew pic.twitter.com/b7uOUVPZlt

— #JudoBudapest (@Judo) July 9, 2019