Morelia, Michoacán (Boletín).- Más de cien campesinos, pertenecientes a diferentes municipios del estado, marcharon por las principales calles de la capital michoacana para solicitar la solución a sus demandas que no hay sido atendidas.

Juan Martín Nicolás Jiménez, líder del antorchismo en la Meseta Purépecha e integrante del frente campesino en el estado mencionó que la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario (SEDRUA), desde inicios del año se comprometió a hacer entrega de fertilizante a los campesinos michoacanos, pero que el apoyo no ha sido entregado en su totalidad.

“A través del subsecretario Gerónimo Color es como nos han atendido, pero no pasamos de reuniones, pues no se ve materializada la solución; por eso hoy pedimos la intervención directa del gobernador del estado para que se resuelvan los problemas de miles de campesinos como proyectos productivos y fertilizantes”, agregó Nicolás Jiménez

Dijo también que la lucha que encabezaban hoy fue una lucha de varios grupos del Movimiento Antorchista, pues se encontraban también estudiantes del Centro Educativo “Maestro Aquiles Córdova Morán” y habitantes de las colonias Humberto Gutiérrez y Ciudad Jardín quienes solicitaban la intervención de autoridades para que se les pudiera resolver la problemática con el abastecimiento de agua potable.

Por otro lado, Gregoria Hernández Martínez, habitante de la colonia Ciudad Jardín mencionó que se solicita la atención pues a pesar de vivir ya por más de 12 años en esa colonia siguen careciendo de agua y pavimentaciones, problema que no ha sido escuchado por las autoridades, argumentando que se les han cerrado las puertas, “nosotros no venimos pidiendo nada de gratis, hemos pagado nuestros impuestos y no hemos recibido atención, es por eso que salimos a las calles a luchar, pues en varias ocasiones las autoridades municipales nos han cerrado las puertas para no resolver nuestras demandas”, dijo.

