Canadá (Rasainforma.com).- Debido a la situación que se vive por la pandemia del coronavirus en todo el mundo, Canadá decidió no enviar a su delegación a Tokio 2020, luego que el Comité Olímpico Internacional (COI) no informó sobre el aplazamiento del evento deportivo.

Lo anterior fue dado a conocer por un comunicado emitido por el Comité Olímpico de Canadá:

RELEASE: The Canadian Olympic Committee and Canadian Paralympic Committee have made the difficult decision to not send Canadian teams to the Olympic and Paralympic Games in the summer of 2020: https://t.co/HyOBA5wwp4 pic.twitter.com/x9OWABVxMA

— Team Canada PR (@TeamCanadaPR) March 23, 2020