Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este vienes en conferencia de prensa el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, suspendió los vuelos a México y al Caribe hasta el 30 de abril.

Sin embargo, los vuelos internaciones que ingresen a Canadá sólo podrán aterrizar en Toronto, Montreal, Vancouver y Calgary, asimismo, se suministrarán pruebas PCR en los aeropuertos para descartar contagios de Covid-19 en los pasajeros.

“El gobierno y las principales aerolíneas canadienses han acordado suspender el servicio al cinturón solar desde este momento. AirCanada, WestJet, Sunwing y Air Transat cancelarán los viajes a destinos del Caribe y México desde este domingo hasta el 30 de abril”.

Por otra parte, los viajeros tendrán que esperar tres días en un hotel mientras reciben los resultados de las pruebas PCR, quienes sean negativos a coronavirus se les pondrá en cuarentena desde su casa y estarán bajo vigilancia, mientras que los pasajeros que resulten positivos al virus deberán aislarse en instalaciones designadas por el gobierno canadiense; esta medida surge con el objetivo de evitar que nuevas variantes de coronavirus ingresen al país.

Travelers with negative test results will have to quarantine at home for 14 days under increased surveillance and enforcement. Those with positive test results will be transferred to designated quarantine facilities.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 29, 2021