Canadá (Rasainforma.com).- Este jueves el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró que tiene información sobre el derrumbe del avión ucraniano, el que según fue derrumbado por un misil de Irán.

Trudeau descartó que con esta tragedia su país termine relaciones diplomáticas con Irán, pero aseveró que pedirá investigaciones sobre los hechos.

WATCH LIVE: I’m giving an update on the plane crash in Iran from the National Press Theatre in Ottawa. https://t.co/1hBa4cUQ9h

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 9, 2020