Canadá (MiMorelia.com).- Canadian Pacific Railway Limited (CP) anunció este domingo la compra de Kansas City Southern (KCS), lo que permitirá crear la primera red ferroviaria que conecte a Canadá, Estados Unidos y México.

Kansas City Southern presta servicios en el noreste y centro de México y las ciudades portuarias de Lázaro Cárdenas, Tampico y Veracruz.

Fue a través de un comunicado que la canadiense informó que la adquisición de KCS será en una transacción de acciones y efectivo que representa un valor empresarial de aproximadamente 29 mil millones de dólares y además una deuda de parte de la estadounidense de 3 mil 800 millones de dólares.

Luego de la aprobación final de la Junta de Transporte de Superficie (STB, por si siglas en inglés), la transacción combinará los dos ferrocarriles para crear la primera red ferroviaria que conectará los Estados Unidos, México y Canadá.

Canadian Pacific y Kansas City conectarán a los clientes a través de ofertas de transporte de red única entre puntos en el sistema de CP en todo Canadá, el medio oeste y el noroeste de Estados Unidos y puntos en el sistema de KCS en todo México y el centro-sur del país vecino.

Today we have entered into a merger agreement with Kansas City Southern that would join two historic railroads to create the first rail network connecting the U.S., Mexico and Canada.https://t.co/irU5Kzqdjo pic.twitter.com/P4yC1dbyLz

— Canadian Pacific (@CanadianPacific) March 21, 2021