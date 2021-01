Estados Unidos (Rasainforma.com).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, canceló la construcción del muro fronterizo y puso fina a una de las promesas más firmes del exmandatario Donald Trump.

El programa DACA buscaba la protección temporal contra la deportación de personas migrantes que hubieran llegado de niños, conocidos como dreamers en Estados Unidos.

A través de su cuenta de Twitter señaló que «no hay tiempo que perder cuando se trata de abordar las crisis a las que nos enfrentamos. Es por eso que hoy me dirijo a la Oficina Oval para ponerme manos a la obra y ofrecer una acción audaz y un alivio inmediato para las familias estadounidenses».

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That’s why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.

— President Biden (@POTUS) January 20, 2021