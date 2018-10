Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Hoy se escucharon muchos corazones rotos, luego que Alizée cancelara sus conciertos previstos en el foro Pasagüero en la Ciudad de México el próximo 14 de octubre y en Puebla.

Hola fans. Lamento anunciarles que el concierto en la Ciudad de México, el 14 de octubre en Pasagüero está cancelado.

Los organizadores del evento no respetaron el contrato entre nosotros. Así que no puedo garantizarles un concierto en óptimas condiciones como me gusta ofrecerles en mis conciertos.

Los conciertos de Puebla y México se cancelaron. Nunca había conocido organizadores que no respetaran mi trabajo, a mis fans y sus compromisos, dice la publicación.