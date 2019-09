Por Alejandra Villa

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Tras la acumulación de 11 nuevas denuncias en su contra por supuesto acoso sexual, la Ópera de Dallas anunció la cancelación de la presentación de Plácido Domingo que se tenía programada para el 11 de marzo de 2020.

Así lo anunció la compañía a través de su cuenta oficial de Twitter en la que también mencionó que se toma muy enserio las acusaciones de presunto acoso sexual contra el director de la institución y ha insistido en que todos sus empleados y artistas “deben sentirse apoyados, valorados y seguros”.

In light of ongoing developments regarding allegations made against Plácido Domingo, The Dallas Opera has decided to cancel the March 11, 2020 gala, in which he was scheduled to perform. Information on future TDO special events will be announced at a later date.

Thank you.

— Dallas Opera (@TheDallasOpera) September 5, 2019