Ciénaga de Flores, Nuevo León (MiMorelia.com/Redacción).- La candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia municipal de Ciénaga de Flores, del estado de Nuevo Léon, Mireya Ornelas García fue blanco de críticas tras no saber responder a una pregunta en el debate.

“¿Cuál es su plataforma electoral o programa de trabajo de cada candidato? Cedo la palabra al primer participante Mireya Ornelas García, candidata del PRD”, fue lo cuestionado por el moderador a lo que la cadidata respondió “Disculpe no entendí la pregunta”.

Todo iba normal hasta que, al volver a repetir el cuestionamiento, Mireya se puso bastante nerviosa revisó sus hojas y con el micrófono encendido balbuceó sin saber qué responder.

“Mmm.. Bueno pues.. no lo tengo, pero mm voy a decir algo que yo me comprometo a tener un municipio en el cual yo voy a trabajar en contacto con la gente de Ciénega de Flores de cada colonia, voy a tener un contacto con cada persona.. este para que me tengan.. eee, sean este personas que.. ay esque no, no entendí la pregunta”.

La audiencia se quedó en silencio y ni el moderador ni los candidatos emitieron palabra alguna, mientras que la candidata del PRD hojeó su material y el momento quedó captado en video, siendo este motivo de indignación por parte de los ciudadanos a los que pretende gobernar.

