Candidata del PT a la alcaldía de Álvaro Obregón aún en la contienda

El dirigente del partido en el estado afirmó que tras el rescate de la abanderada aún no se sabe si se bajará de la contienda

Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que se diera a conocer el rescate de María Lourdes Torres Díaz, candidatas al gobierno local de Álvaro Obregón por el Partido del Trabajo (PT) el representante en la entidad del grupo político afirmó que serán respetuosos de los tiempos y las decisiones de la abanderada que aún no determinado bajarse de la contienda.

Reginaldo Sandoval Flores indicó en rueda de prensa que la rapidez y la coordinación con la que logró dar con el paradero de la candidata que fue sacada de las oficinas del partido en el municipio michoacano “ayudaron a que no aflorara el tema de oportunismo electoral y acusaciones infundadas”.

Dijo que por el momento la abanderada en Álvaro Obregón se encuentra en tiempo de atención médica y psicológica y que será ella misma quien determine cuando dar a conocer si continúa o no en el proceso electoral.

Añadió que a partir de este suceso hay lucha angustia y preocupación de parte de los abanderados del PT a los diferentes cargos públicos en contienda y descartó que hasta el momento se tengan denuncias de amenazas por parte de los candidatos e incluso descartó que Torres Díaz haya sido objeto de advertencias.

A pregunta expresa de los medios de comunicación sobre la participación del crimen organizado en este secuestro, Sandoval Flores indicó que es un tema que no puede referir pues forma parte de ella investigación pero dejó en claro que “que ella esté involucrada o que los compañeros estén involucrados está totalmente descartado”.

El dirigente del partido indicó que este hecho, similar en modus operandi del que él mismo fue objeto en la capital michoacana habla de la vulnerabilidad de los espacios públicos y cuestionó la labor de la policía municipal.

Descartó que este hecho ho tenga que ver con la no participación del PT en la mesa de gobernabilidad pues reiteró que “no compartimos la estrategia de seguridad poruqe se ha centrado en las consecuencias y no en las causas y no compartimos esos ideales”.

Recordó que el próximo 30 de mayo es la fecha límite para hacer cambios en las candidaturas, por lo que serán respetuosos de la determinación de la candidata con quién ya se reunió pero no se abordó el tema de si continúa o no en la contienda.

ZM