Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- La tarde de este lunes, las comparecencias frente a la Comisión de Justicia del Senado de dos de las tres candidatas para encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación provocaron revuelo en las redes sociales.

La primer candidata, Celia Maya, fue criticada por abstenerse a declarar su postura ante las adopciones de parte de las parejas del mismo sexo.

“¿Cómo mandamos al niño a que él, en la mayoría de sus compañeritos o todos, no sé cuántos, pero tienen papá y mamá de diferentes sexos, y él va a tener dos… papá y mamá del mismo sexo”, inició la candidata propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy no quiero arriesgarme a decir cuál es mi punto. Me imagino que un día que tenga el caso concreto tendremos que verlo y resolverlo, pero por hoy yo pienso en que definitivamente tenemos que pensar en el menor”, concluyó la excandidata de Morena en Querétaro.

Cuestionó si las parejas del mimo sexo serán capaces de cuidar a su hijos adoptivos de la crítica social.

“¿Sus papás podrán quererlo tanto y ayudarlo a superar lo que pasa en el entorno exterior? Tendrían que demostrarme en un expediente que tienen toda esa capacidad y que el niño puede vencer todas esas cuestiones con que se va a enfrentar”, argumentó.

Esta comparecencia desató fuertes críticas sobre la idoneidad de la candidata para llegar a la SCJN.

“Celia Maya, otra candidata CERO idónea para la @SCJN. No hizo la tarea. No conoce de la materia”, escribió Genaro Lozano, politólogo y escritor en el periódico Reforma.

Celia Maya, otra candidata CERO idónea para la @SCJN. No hizo la tarea. No conoce de la materia. pic.twitter.com/BJ1qabft1c — Genaro Lozano (@genarolozano) March 4, 2019

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, declaró que la posición de Maya “no hace más que legitimar la discriminación y la homofobia”.

Penosa posición de Celia Maya (candidata propuesta por @lopezobrador_ a la Suprema Corte de Mexico) sobre adopción por parejas del mismo sexo.

Su posición no hace más que legitimar la discriminación y la homofobia.

pic.twitter.com/dFtjrdGcQA — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) March 4, 2019

Alejandro Orué, activista LGBT, consideró la comparecencia de Maya como “vergonzosa”, y lamentó que “pretenda ocupar una silla en la @SCJN sin saber lo que ya está reconocido y avanzado”.

No, bueno. La magistrada Celia Maya [@CeliaMayaGar] tampoco sabe de derechos humanos. Vergonzosa su comparecencia ante el @senadomexicano, que pretenda ocupar una silla en la @SCJN sin saber lo que ya está reconocido y avanzado. 🤦🏻‍♂️pic.twitter.com/fXHGUpTyo1 — Alex Orué 🏳️‍🌈 (@Alex_Orue) March 4, 2019

La segunda candidata se trata de Yasmín Esquivel Mossa, esposa de José María Riobóo, contratista cercano de AMLO, respondió a los señalamientos de que llegó a esa posición por influyentismo. Aseveró que “ya tenía una carrera consolidada” desde antes de casarse con Riobóo.

“Soy una mujer, que, como millones de mexicanas, me he hecho por mí misma, con una historia propia. No soy la esposa de, ni la señora de”, dijo al presentar su perfil.

Ante los señalamientos de haber sido incluida en la terna por ser esposa de Riobóo, reiteró que “no soy la señora de…, ni la esposa de…”.

Detalló que sólo ha visto en dos ocasiones al mandatario federal, “no más de cinco minutos”.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) criticó a la candidata por declararse “a favor de la vida” cuando fue cuestionada sobre la despenalización del aborto.

Yasmín Esquivel Mossa, candidata a Ministra de la @SCJN se declara "a favor de la vida", desconoce lo que ha resuelto la Corte en materia de aborto y asegura que como ministra decidirá de acuerdo a las legislaciones locales. pic.twitter.com/V66fo1X2m2 — GIRE (@GIRE_mx) March 4, 2019

La conductora de ADN 40 Luciana Wainer dijo que tanto Celia Maya como Yasmín Esquivel Mossa están “en contra de los derechos de las mujeres, presunción de inocencia y derechos humanos”.