Zamora, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El candidato de los partidos del Trabajo (PT) y Morena a la alcaldía de Zamora, Martín Samaguey Cárdenas, enfrenta una denuncia por amenazas, maltrato físico y psicológico por parte de su expareja, según la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

De acuerdo con la carpeta de investigación que la dependencia abrió en contra del candidato, el 17 de marzo del 2017 la ex pareja sentimental de Samaguey lo acusó ante las autoridades de amenazarla y acosarla para retomar la relación con él, a lo que ella se negó.

En un documento, la mujer detalla que durante los más de nueve años que duró la relación fue víctima de constantes abusos, tanto físicos, psicológicos y económicos, y que incluso el candidato la obligó a abortar en la Ciudad de México en dos ocasiones.

“Mientras estuvimos juntos, era una relación irregular, siempre hubo maltrato psicológico, físico”, detalla la ex pareja del candidato.

Añade que, pese a que incluso la llegó a golpear con el puño cerrado en el rostro, no había presentado denuncia por temor, sin embargo, al fin se decidió a hacerlo debido a que Samaguey Cárdenas, al ver que su ex pareja no aceptó volver con él, comenzó a acosar a la hija de ésta por teléfono.

De acuerdo con algunos medios, el carácter violento y voluble del candidato es bien conocido por los habitantes de Zamora, quien ha cambiado en varias ocasiones de color partidista, ganándose el rechazo de muchos.

Con información de Cuartopodermichoacán.com

