Salud: Entre las propuestas más destacadas están el mantener la economía abierta y evitar confinamientos, así como reducir los precios de los medicamentos y aumentar la importación desde otros países. Finalmente, también propuso combatir el acceso al aborto legal.

Clima: Trump manifestó que continuará con la extracción de petróleo a través del fracking, además de mantenerse escéptico con relación al cambio climático y sostener la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París.

Inmigración: El mandatario propuso continuar la construcción del muro fronterizo con México, además de bloquear la asistencia social a inmigrantes sin papeles durante sus primeros cinco años en el país. Además, busca cancelar los fondos federales para las “ciudades santuario”.

