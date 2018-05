Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de la asociación civil Humanas sin Violencia, Circe López Riofrío, afirmó que en esta actual temporada de campañas electorales pocos han sido los candidatos que han externado un posicionamiento claro sobre cómo atender la violencia hacia la mujer, tema que asegura está en crecimiento de forma alarmante en el estado.

En entrevista, la activista señaló que a través de foros y encuentros de candidatos con representantes de asociaciones civiles ha podido escuchar las propuestas de los candidatos a diputado federal y local, senador y presidente municipal, donde se ha percatado que al hablar de este tema han sido pocos los que han dado un posicionamiento claro.

“Desafortunadamente no hay un posicionamiento claro sobre cómo atender el tema de violencia hacia mujer, tampoco veo mucha claridad sobre el tema de los derechos de la mujer y eso es lamentable porque son problemas que van en crecimiento en el estado y es necesario dar un paso adelante en este rubro”.

Afirmó que se debe generar una agenda de por lo menos 10 puntos a tratar que van desde la aplicación de protocolos, atención, prevención y ayuda a todas las mujeres que actualmente son vulneradas.

Agregó que ella dentro de los foros ha preguntado y propuesto abiertamente a los candidatos proponer la agenda de trabajo en favor de la mujer y la atención a quienes actualmente sufren de violencia.

“Si no tenemos este tipo de acercamientos y exigencias como organización civil no podremos lograr que haya una noción o dimensión real de la gravedad de estos problemas y al llegar a los puestos no podremos avanzar”.

