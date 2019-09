México (MiMorelia.com/Redacción).- La noche de este martes Saúl Canelo Álvarez y el comentarista de ESPN, David Faitelson, protagonizaron una pelea en Twitter.

Ante esto, por supuesto que los internautas le fueron con el chisme a Saúl, y respondió «Nada más la mia te cabe cabron [sic]».

El comentarista viendo la forma en la que el Canelo se expresó, no dudó en agarrarse de ahí, para responderle, en pocas palabras, que no tenía educación, y que, si el boxeador quería, se podrían sentar a debatir, pero con otro tipo de palabras.

A lo que el periodista de ESPN no se dejó, y cuan boxeo, le regresó el golpe con un «Puede ser…Entonces…¿Qué te parece si el debate es de educación? Por lo visto, el dinero y la fama no lo garantizan».

Yo jamás me he metido con tu familia. Al contrario, te respeto. Mis críticas son boxísticas (aunque según tú no sé nada). Y tú no me caes ni mal ni bien, simplemente, no me caes… https://t.co/tyl3BzWiNR

— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) September 25, 2019