Ciudad de México (Rasainforma.com).- Saúl «Canelo» Álvarez anunció su regreso al cuadrilátero, el próximo 19 de diciembre, ante el británico Callum Smith, monarca supermedio de la Asociación Mundial de Boxeo.

Durante una transmisión en vivo, el boxeador tapatío dijo efusivo: «Estamos más listos que nunca. Este próximo 19 de diciembre será mi regreso al ring para enfrentarme a Callum Smith. Ha sido larga la espera, pero les aseguro que valdrá la pena».

Destacó que cuenta con un equipo disciplinado que está listo para cualquier hora y día, debido a que lo único que buscan es seguir creciendo, dijo estar muy contento por enfrentarse a un rival que es catalogado como el mejor en las 168 libras.

Este 2020 “El Canelo” también se estrenará como promotor, después de desvincularse de Golden Boy Promotions, propiedad del exboxeador Oscar de la Hoya.

🇲🇽 Este 19 de diciembre será mi regreso al ring para enfrentarme a Callum Smith.

🇺🇸 I’ll be returning to the ring on December 19th to face Callum Smith. #TheP4PKingIsBack #CaneloSmith pic.twitter.com/HDJqK44JOF

— Canelo Alvarez (@Canelo) November 17, 2020