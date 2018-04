Cannes responde a Netflix tras declarar que retira sus producciones

Francia (Rasainforma.com).- Este jueves, el Festival de Cannes intentó terminar con la polémica decisión de Netflix sobre no presentar sus películas en la 71 edición del festival e hizo un llamado al diálogo.

“No hay ningún conflicto” comentó el delegado general, Thierry Frémaux al explicar que se trata de una diferencia de opiniones sobre el festival que obliga a que los filmes de plataformas estén presentes en la categoría de fuera de competición a menos que sea estrenadas en salas de cine de Francia.

Además, recordó en la presentación de la selección, el certamen recibió varios proyectos de Netflix y de las cuales eligieron dos, uno dentro de competición y otra fuera de esta, The Other Side of the Wind, una película esperada por los festivaleros desde hace dos décadas.

