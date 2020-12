Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Catalogado como uno de los años más caóticos, este 2020 trajo consigo eventos que el mundo jamás se imaginó. Desde una posible tercera Guerra Mundial hasta la desclasificación de los ovnis por el Pentágono, pasando por la llegada de un extraño virus, en este año hubo sucesos que sin duda cambiaron el rumbo del planeta.

El 2 de enero se confirmó el asesinato del general y comandante de las fuerzas Quds de Irán, quien perdió la vida durante un bombardeo en el aeropuerto internacional Bagdad, Irak, ordenado por el presidente de Estados Unidos.

Tras el asesinato, la frase «Tercera Guerra Mundial» se colocó rápidamente como tendencia mundial y se coló entre los términos más buscados en internet en todo el mundo.

Aunque muchos quisieran vivir una vida de príncipes o princesas, lo cierto es que no es como lo pintan, tan es así que a finales de enero Harry y Meghan oficializaron su separación de la corona inglesa.

Ahora como cualquier otra persona, los esposos trabajan para vivir al día.

Aunque era un proceso que ya llevaba más de tres años, oficialmente la salida del Reino Unido se consumó el 31 de enero, por lo que inició febrero ya fuera de la Unión Europea.

Este 24 de diciembre, Reino Unido y la Unión Europea llegaron a un acuerdo para regular sus relaciones comerciales y de seguridad a partir del 2021.

Desde diciembre de 2019 un virus desconocido crecía del otro lado del mundo, en Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en China, sin saber que en pocos meses se convertiría en una pandemia que dejaría cientos de miles de muertos en el mundo.

Fue el 11 de marzo de este 2020 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente al Covid-19 como pandemia.

🚨 BREAKING 🚨

«We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic»-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020