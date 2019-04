Ciudad de México (Rasacandela.com/Redacción).- El jueves por la noche, Eiza González fue captada afuera de un restaurante en West Hollywood junto a un jugador de la NBA.

Según fuentes del portal de TMZ, González y Thompson tenían una mesa privada en la parte de atrás del restaurante AOC para que pudieran estar solos.

Klay Thompson es originario de la ciudad de Los Ángeles, California, y al igual que la actriz mexicana, tiene 29 años. Además, destaca en su profesión por ser el único jugador en conseguir una la Liga Nacional de primer nivel en su país, la Copa Nacional primaria y la competencia continental (Europa League), a lo que se le conoce como “triple corona”.

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado respecto al rumor de un posible romance entre ambos, o si esto sólo se trata de una amistad.

