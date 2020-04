Italia (MiMorelia.com).- Múltiples son los casos de animales que volvieron a las grandes urbes, que ahora están desocupadas por los humanos quienes se refugian en sus hogares de la epidemia de Covid-19; ahora captaron a una medusa en los canales de Venecia.

Desde que comenzó a tener turistas, los canales de Venecia comenzaron a limpiarse, la noticia parecía irreal, mas lo era, pues hacía mucho tiempo que la ciudad no se veía así; con esto una medusa ha decidido colarse a donde hace apenas unos meses cientos de góndolas trasladaban a turistas.

A decir del medio Attilio Rinaldi, profesor adjunto de la Universidad de Bolonia en Italia, esta especie de medusa es muy común en el Adriático superior, según reveló para el medio Vanguardia.

Este mismo medios señala que investigaciones anteriores demuestran que este tipo de medusa puede viajar fácilmente a través de redes de canales naturales, por lo que es posible que la especie se pueda ver en las aguas de Venecia.

A jellyfish is spotted gliding through the canals of Venice, Italy, as decreased boat traffic has made the water more transparent, making it easier to observe marine life—even in the middle of town. https://t.co/9lZTlXY0LD pic.twitter.com/bRHISfVfoO

— ABC News (@ABC) April 21, 2020