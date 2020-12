Estados Unidos (MiMorelia.com).- Un profesor de Estados Unidos es investigado por supuestamente ver pornografía mientras impartía una clase virtual, según informo Miami Herald.

En el video se ve al profesor sentado detrás del escritorio mirando hacia abajo mientras de fondo se escuchan sonidos sexuales.

South Broward high school teacher Mr Micheal Braseke watches pornography in class. This teacher is a known pervert who has made inappropriate advances toward students in the past. @SBHSPrincipal How can you let this happen ? pic.twitter.com/gNoly72xcu

— elijah ruby (@elijahruby3) December 14, 2020