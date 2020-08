Captan en el Golfo de México 6 trombas marinas al mismo tiempo

Estados Unidos (MiMorelia.com).- Una persona grabó un video donde se apreció un fenómeno natural poco usual, captó seis trombas marinas en el Golfo de México.

El suceso ocurrió a unas 80 millas de la costa de Moss Bluff, Lousiana, en Estados Unidos, esto fue el pasado 20 de agosto y después de difundirse en redes sociales las imágenes se viralizaron.

Six huge waterspouts seen over Gulf of Mexico in astounding footage pic.twitter.com/bZI0n64MWu

— The Independent (@Independent) August 24, 2020