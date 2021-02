Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz mexicana Eiza González se encuentra grabando una nueva producción cinematográfica “Ambulance” que es dirigida por Michael Bay, sin embargo, recientemente difundieron unas fotografías donde se les ve discutiendo acaloradamente.

En esta película, Eiza comparte créditos al lado de Jake Gyllenhaal y son dirigidos por el cineasta Michael Bay quien es famoso por películas como Transformers.

La historia de “Ambulance” girara en torno a Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul- Mateen II quienes darán vida a dos ladrones que intentarán atacar la ambulancia en donde Eiza González atiende a un paciente en estado crítico.

Por otra parte, discusión entre la actriz y el cineasta se habría dado en el set de filmación, y aunque no se sabe el motivo de la acalorada discusión, se observa en las facciones y gesticulaciones de Eiza que estaba muy molesta, mientras que Bay guardó la compostura en todo momento y terminó por abandonar la conversación para hablar con Jake Gyllenhaal.

Eiza Gonzalez with director Michael Bay on the set of Ambulance in LA, 04-02-2021

1/8 30Pics#EizaGonzalez #MichaelBay #AmbulanceMovie pic.twitter.com/Mp4RmATBaI

— XRealm Matthews (@CreamOrScream) February 4, 2021