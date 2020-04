Australia (MiMorelia.com).- En aguas del Océano Índico, cerca de Ningaloo, fue captado un gigante sifonóforo Apolemia en extraña postura de alimentación tipo ovni.

En Twitter Schmidt Ocean publicó el video junto con este texto: “Parece probable que este espécimen sea el más grande jamás registrado, y en una extraña postura de alimentación tipo ovni”.

“Sospechábamos que estas áreas de aguas profundas serían diversas, pero nos sorprendió la importancia de lo que hemos visto”, comentaron los científicos.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S

— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) April 6, 2020