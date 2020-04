Arizona (MiMorelia.com).- Un equipo del Departamento de Caza y Pesca de Arizona (AZGFD) logró encontrar y captar nidos de águilas calvas en los cactus de saguaro del desierto de Sonora, Arizona (EU), se tenía información desde 1930 de que estas aves solían anidar en esa especie de cactus, sin embargo, hasta este momento no había registro fotográfico que lo confirmara.

How Arizona is this! Our eagle survey team captured this image of a bald eagle family nesting in the arms of a saguaro – a rare sight! In fact, it’s the first time an image of eagles nesting in a saguaro has been captured in Arizona. pic.twitter.com/OmXRGi9mVE

— Arizona Game & Fish (@azgfd) April 16, 2020