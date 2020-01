Estados Unidos (Rasainforma.com).- La madrugada de este domingo se registró una carambola en una carretera del estado de Pennsylvania, donde a consecuencia, murieron cinco personas y otras 60 resultaron heridas.

El hecho ocurrió a las 03:34 horas (tiempo local) en Mount Pleasant Township, al sureste de Pittsburgh, donde estuvieron involucrados tres tráileres, un autobús turístico y varios vehículos particulares.

El Departamento de Seguridad Pública del Condado de Westmoreland señaló que el autobús transitaba por una pendiente cuesta abajo y en un momento dado no pudo tomar una curva, por lo que subió al bloque divisor de camino y se volcó. Los vehículos que iban tras de él lo chocaron.

El portavoz de la policía, Stephen Limani, señaló en rueda de prensa que la mayoría de los pasajeros del autobús son extranjeros que hablan predominantemente español y japonés.

El oficial no quiso decir en qué vehículos viajaban las víctimas mortales. En cuanto a los heridos, fueron llevados a hospitales cercanos, dos de ellos se reportan graves.

Las autoridades locales ya investigan.

A fatal crash on the Pennsylvania Turnpike is currently under investigation. pic.twitter.com/PzEeCfKB4x

— Cpl. Holly Reber-Billings (@PSPTroopTPIO) January 5, 2020