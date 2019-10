Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los municipios de Tepalcatepec, Tumbiscatío, Tzitzio, Arteaga y Aquila, la Caravana de la Ciencia no ha podido llegar por la situación de inseguridad y los hechos violentos que se han registrado en los últimos meses, pese a ello, el titular del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI), José Luis Montañez Espinsa, descartó amenazas por parte de grupos criminales hacia los talleristas.

En el marco del arranque de la Caravana que se llevó a cabo de manera oficial en el Jardín Morelos de la capital michoacana, el servidor público informó que en los cuatro años de la administración de Silvano Aureoles Conejo han podido visitar 90 municipios de Michoacán con una participación de 13 mil talleristas en beneficio de 300 mil estudiantes de los niveles de Básica y Media Superior.

Durante la inauguración, Montañez Espinosa expuso que a partir de este martes, la Caravana visitará los 23 municipios restantes para que los estudiantes conozcan los experimentos que se realizan tanto de física, química y biología, así como de pensamiento matemático.

Destacó, que el proyecto más solicitado por los jóvenes e s “La Burbuja de la Ciencia” , un domo en el que se proyectan películas en tercera dimensión con temas educativos. También, subrayó los Remolques de la Ciencia y el Planetario.

Pese a que las condiciones en materia de seguridad, les ha permitido ingresar a 90 municipios de Michoacán, mientras que hace cinco o más años la Caravana apenas registraba diez municipios, Montañez Espinosa reconoció que aún no han podido llegar a algunos Ayuntamientos que han sido “focos rojos” por los recientes enfrentamientos y ola de violencia entre grupos criminales.

Ante pregunta expresa, el titular del ICTI confirmó que al no estar aún garantizadas las condiciones en materia de seguridad, no han acudido a los municipios de Tepalcatepec, Tumbiscatío, Tzitzio, Arteaga y Aquila como una medida preventiva para los talleristas no tanto por amenazas o alguna otra situación.

Sin embargo, el funcionario, aseguró que en diciembre de este año la Caravana acudirá a estos municipios mencionados, luego de que el secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes ofreció la protección a través del acompañamiento de elementos policiales.

Cabe hacer mención que, la Caravana de la Ciencia, llegará a Coeneo el 10 de octubre, a Huaniqueo el 15, Copándaro el 16, a Vista Hermosa el 17, a Churintzio el 22, a Chavinda el 23 y a Paracho el 24.

Para el mes de noviembre, el 4 estará en Cherán, el 5 en Nahuatzen, en Charapan estará el 6, en Acuitzio el 7, en Ario de Rosales el 12, en Susupuato el 13, en Nocupétaro el 14, en Carácuaro el 19, en San Lucas el 21, en Turicato el 26, en La Huacana el 27 y en Churumuco el 28.

Las actividades cerrarán en diciembre, y para el día 3 los talleres estarán en Coalcomán, en Aquila el 4, en Arteaga el 5, en Coahuayana el 10, en Contepec el 16 y en Tzitzio el 17.

