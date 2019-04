Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Hasta nueve años de prisión o multas de hasta 253 mil pesos son las sanciones marcadas para quienes resulten responsables de iniciar un incendio forestal, informó la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet), que dirige Ricardo Luna García.

En comunicado de prensa la Semaccdet exhortó a la población en general a que denuncie a quienes provoquen incendios y, de esta forma, contribuir a las labores de investigación que se realizan para dar con los responsables que causan este tipo de siniestros ambientales en distintos puntos de la geografía michoacana y obligarlos a reparar los daños.

La secretaría detalló que, de enero a abril de 2018 se presentaron 447 incendios forestales con una superficie dañada de 9 mil 094 hectáreas; en contraste, hay una disminución en las conflagraciones suscitadas en el mismo periodo del presente año, con 385 casos y 4 mil 475 hectáreas siniestradas.

Del total de la superficie afectada (4 mil 475 has), 6.1 por ciento corresponde a los sustratos de renuevo y arbolado adulto, es decir, 270.49 has, lo que se considera de bajo impacto si se compara que la mayor afectación se da en los sustratos herbáceos y arbustivos con 51.6 por ciento, equivalente a 2 mil 310.78 has, de acuerdo con el Comité Estatal de Protección Contra Incendios Forestales (CEPCIF).

Actualmente, hay registros de incendios activos en los municipios de Hidalgo, dos en Coalcomán, Maravatío, Chilchota, Morelia y Uruapan, siendo estos dos últimos municipios los que presentan mayor número de casos con 63 y 51 incidencias, respectivamente, por lo que se mantienen las labores de combate y control.

Además, las quemas que se lograron extinguir se registraron en los municipios de Tuxpan, Ario, Tingambato, Chilchota, Los Reyes y Uruapan, donde participó personal de dependencias estatales, municipales y voluntarios.

La Semaccdet subrayó que aún existe una alta incidencia de incendios provocados por personas, ya que el 41 por ciento de las causales de las quemas forestales es de origen intencional, del 23 por ciento se desconoce su iniciación, el 20 por ciento se debe a actividades agrícolas, 11 por ciento a fumadores y 5 por ciento a fogatas.

Por ello, el Gobierno del Estado a través de la dependencia, exhortó a evitar arrojar basura, materiales inflamables y objetos encendidos en carreteras y caminos; evitar tirar vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible, no encender fogatas y si se encuentra alguna, extinguirla con agua y tierra hasta que los rescoldos dejen de humear, no arrojar bachichas en zonas arboladas y evitar el uso de maquinaria y el tránsito de vehículos que emitan chispas; puso a disposición el número de emergencias 911 y el 01 800 462 363 46 para realizar cualquier denuncia.

