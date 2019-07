Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El comediante Carlos Ballarta anunció su salida del programa La Maroma Estelar, del Canal Once, y denunció presuntos actos de censura por parte del productor Hernán Gómez y el canal.

El joven comediante aplicó en un video que abandonó el programa de sátira política porque su agenda ya no coincide con los de la emisión en las noches del domingo y por cuestiones de “diferencias, un poco creativas, tal vez”.

No vayas a empezar con sus pinches teorías de la conspiración de que me corrieron los del [Canal] Once, que me obligaron a renunciar los del PAN, o que el ITAM se me fue encima, nada de eso, acotó.